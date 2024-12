CIVITAVECCHIA – Torna a Civitavecchia la Geo Barents. La nave con a bordo le squadre di Medici senza frontiere ha infatti effettuato nella serata di ieri due salvataggi di persone in difficoltà in mare per un totale di 191 migranti. L’imbarcazione si sta dirigendo verso Civitavecchia, assegnato come porto sicuro per lo sbarco.

AGGIORNAMENTO – Nel pomeriggio la nave, il cui arrivo era inizialmente previsto per la notte tra domenica e lunedì, probabilmente per le troppe miglia ancora da percorrere, è stata dirottata a Salerno.