CIVITAVECCHIA – «Ci sono momenti del lavoro in cui ti senti felice e orgogliosa di quanto il tuo assessorato ha realizzato con competenza, umanità e generosità».

Lo dice l'assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni sulle proprie pagine social. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) al tavolo tecnico sulle vulnerabilità, il Prefetto ha pubblicamente ringraziato la nostra città e i nostri servizi per il grande lavoro svolto per l'accoglienza dei migranti: 18 approdi, 1796 persone soccorse e di questi 316 minori non accompagnati. Di nuovo grazie a tutti gli operatori che hanno lavorato per questo splendido risultato».

Si tratta di un lavoro importante quello messo in campo dall’assessorato ai Servizi sociali in tema di accoglienza migranti perché va a sommarsi all’ordinario. Basti pensare che ogni minore fa capo alla città in cui viene accolto per ogni autorizzazione. Civitavecchia in tema accoglienza ha sicuramente fatto e sta facendo uno sforzo straordinario.

