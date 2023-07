Al via le adesioni al concorso per le migliori birre di Roma e del Lazio “Premio Roma birre preziose”. Il concorso è promosso dalla Camera di commercio di Roma, attraverso Sviluppo e territorio, azienda speciale per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, in collaborazione con l’azienda speciale Agro camera e le Camere di commercio del Lazio tra cui quella di Rieti-Viterbo.

Obiettivo del concorso è la valorizzazione delle migliori birre provenienti dai diversi ambiti del territorio di Roma e del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori. Inoltre il concorso punta a far emergere le birre più innovative provenienti dalla regione favorendo un confronto tra le imprese locali e a stimolare i mastri birrai verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati. Infine, con questa iniziativa si vuole favorire lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell’imprenditoria giovanile nei settori di interesse. L’iscrizione al concorso – la partecipazione è gratuita – può essere fatta entro e non oltre venerdì 29 settembre 2023. Regolamento e scheda di adesione sono disponibili al link https://sviluppoeterritorio.camcom.it/sviluppo-e-promozione/filiere-produttive/concorsi-fiere/concorso-per-le-migliori-birre-di-roma-e-del-lazio-premio-roma-birre-preziose/. I partecipanti potranno far pervenire la scheda di partecipazione via e-mail all’indirizzo: sviluppo@sviluppoeterritorio.camcom.it. Ulteriori informazioni all’Ufficio turismo e marketing della Camera di commercio Rieti Viterbo all’indirizzo email marketing@rivt.camcom.it.

