CERVETERI - Le api "conquistano" anche uno dei cimiteri etruschi. Migliaia di api sono stati infatte recuperate da un agente del Nubi (nucleo d'urgenza bonifica insetti) all'interno del cimitero, all'interno di una cappella mortuaria.

«Un luogo particolare ma non nuovo a questi recuperi», hanno spiegato le guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri. Le api sono state prontamente rimosse e messe in sicurezza. Pochi giorni fa un altro intervento si era reso necessario alla Casa della Salute di Ladispoli dove i laboriosi insetti avevano deciso di "nidicare" in una intercapedine sul muro. Una cavità, come spiegato dall'esperto Andrea Lunerti, non perfettamente ermetizzata da chi ha installato il condizionatore.

