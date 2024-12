S. MARINELLA - In occasione del “Microchip Day”, in programma l’8 dicembre, l'associazione Emergenze Pelose Odv organizza un evento al Parco Saffi, con il patrocinio del Comune. L'iniziativa, in ricordo di Luigi Peris, che si svolgerà dalle 10 alle 12,30 offrirà ai proprietari di animali la possibilità di applicare gratuitamente e senza registrazione preventiva il microchip ai propri amici a quattro zampe, un passo fondamentale per la loro sicurezza e il loro benessere. Inoltre, durante la giornata, sarà possibile prenotare il calendario 2025 degli amici animali, il cui ricavato contribuirà al sostentamento dell'associazione e alle sue attività di supporto agli animali. Si potrà inoltre contribuire attraverso l’iniziativa per la raccolta di coperte.