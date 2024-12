MONTALTO DI CASTRO - “Mici a tavola”, prende il via l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Montalto di Castro volta a garantire alle colonie feline uno strumento utile sotto il profilo igienico e di decoro. L’amministrazione comunale mette infatti a disposizione delle postazioni che hanno un sistema dosatore che mantiene a livello l'acqua, garantendone una migliore igiene; una piccola dispensa per aiutare chi cura le bestiole ed è molto facile da pulire in tutte le sue parti. «Nei prossimi giorni - fanno sapere dal Comune di Montalto - verranno installati quindici punti pappa sul territorio di Montalto e Pescia Romana, nell’ottica di creare delle postazioni idonee. «L’obiettivo - spiega la delegata alle Politiche giovanili Aira Longarini - è quello di armonizzare il rapporto tra i residenti e i felini, ovvero permettere al gatto di avere un posto sicuro e accogliente dove nutrirsi e allo stesso tempo permettere ai cittadini di avere colonie feline pulite».

