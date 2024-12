«È stato un grande successo l’avviso pubblico “Polizia Locale 4.0” rivolto ai comuni del Lazio con due milioni di euro per l’acquisizione di auto e motoveicoli, il potenziamento e l’ammodernamento delle dotazioni strumentali e professionali delle p””olizie locali del Lazio e la realizzazione di percorsi professionalizzanti per l’utilizzo di tecnologie innovative, come i droni, per gli agenti. In 20 giorni sono pervenute 249 domande da parte di 240 comuni, 4 province e 5 Unioni di comuni. Molto alta l’adesione in tutte le province del Lazio, con il picco nelle province di Latina e Viterbo dove hanno presentato domanda l’87 e l’84 per cento dei comandi di polizia locale. Dopo dieci anni di attesa, la Regione Lazio torna a investire risorse preziose per restituire dignità e centralità alle Polizie Locali». Lo dichiara Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti Locali e all’Università della regione Lazio.

«Nei prossimi giorni sarà nominata la commissione valutatrice e ci auguriamo di terminare le operazioni entro la fine dell’estate. Cercheremo di soddisfare in tutto o in parte le richieste del maggior numero di Enti locali che hanno presentato domanda, lasciando la graduatoria aperta anche nel 2025 nel caso in cui si riescano a reperire nuove risorse. Il bando Polizia Locale 4.0 è solo il primo passo di una strategia di rilancio delle Polizie Locali del Lazio: sostenere gli uomini e le donne in divisa significa lavorare per avere più sicurezza, più legalità e comuni più efficienti», conclude l’assessore Regimenti.

