BAGNOREGIO - Civita di Bagnoregio, gli etruschi e un palazzo con vista mozzafiato sulla facciata del duomo di Orvieto. Tutto questo messo insieme da una convenzione, firmata questo martedì 22 luglio, tra Casa Civita srl e la Fondazione per il Museo Claudio Faina.

Le due realtà, guidata dall’amministratore unico Francesco Bigiotti l’una e dal presidente Andrea Solini Colalè l’altra, hanno stretto un accordo con cui si impegnano a collaborare tra loro per offrire ai visitatori delle Città di Orvieto e Bagnoregio uno speciale percorso di visita in un unico biglietto.

Dal primo di agosto, presso le biglietterie di Civita, i turisti troveranno la possibilità di acquistare, con una forte scontistica, il ticket unico per un’esperienza davvero interessante. Dalla bellezza di Civita a un viaggio nella storia dell’antico popolo etrusco, fino ad arrivare a una vera e propria meraviglia: l’affaccio sul duomo di Orvieto che permetterà al visitatore una “lettura” esclusiva della facciata, un capolavoro unico del genio artistico italiano.

«Un piccolo passo in avanti nella collaborazione tra due territori da sempre vicini. Ci auguriamo che possa essere l’inizio di un cammino all’insegna di una parola tanto semplice quanto piena di energia: alleanza. L’obiettivo è iniziare a mettere insieme i nostri flussi turistici con quelli di Orvieto e iniziare a sperimentare una forma di collaborazione nei settori del turismo e della cultura». Queste le parole dell’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti.

Per il presidente Solini Colalè, che da tempo si è attivato per stringere questo accordo, si tratta dell’inizio di una grande scommessa: «Mettiamo in rete la bellezza unica di un territorio rimasto per troppo tempo diviso e arroccato sui reciproci campanili. Oggi cambiamo questa cosa e iniziamo a lavorare insieme, consapevoli che questa alleanza dovrà essere allargata e potenziata. Siamo convinti che insieme possiamo dare un’offerta turistica molto significativa, un’esperienza di visita straordinaria e soprattutto puntiamo ad aumentare la permanenza dei visitatori tra Orvieto e Bagnoregio».

La firma dell’accordo è avvenuta all’interno di Palazzo Petrangeli a Bagnoregio, sede di Casa Civita, alla presenza del sindaco di Bagnoregio Luca Profili che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: «Insieme si diventa più forti e si riescono ad aprire nuovi orizzonti di crescita. Guardiamo con fiducia a questa collaborazione e ci impegniamo a sostenerla in ogni modo».

All’incontro anche il vicepresidente del Faina Giuseppe M. Della Fina che ha evidenziato il valore strategico di questo accordo evidenziando le opportunità che andrà ad aprire anche dal punto di vista di coproduzioni di mostre, convegni e altre iniziative culturali di valore.

