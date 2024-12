CIVITAVECCHIA – Nuova giornata a secco per il quartiere di Borgata Aurelia. A seguito di un intervento di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Medio Tirreno, infatti, mercoledì 25 settembre dalle 7:00 alle 22:00 Acea Ato2 sarà costretta ad interrompere il flusso idrico nel comune di Civitavecchia.

Le zone interessate dal disservizio, con mancanze d’acqua e abbassamenti al pressione, sono Borgata Aurelia, via Aurelia nord e zona La Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (comune di Tarquinia, fornita da Acea), zona Industriale (vai Aldo Flores, via Silicato e via la Rosa), zona area portuale, zona Ponton de Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso via Giocchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).