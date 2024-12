CIVITAVECCHIA – Rimane particolarmente difficile la situazione al mercato di Civitavecchia dove il degrado continua a colpire a giorni - quasi - alterni e si moltiplicano le richieste di chiarimenti sul progetto di restyling di Piazza Regina Margherita. Lunedì gli operatori hanno trovato qualche “sorpresina” post fine settimana, diversi sacchi di spazzatura gettati a terra accanto all’ittico.

Gli operatori chiedono di mettere delle fototrappole o di implementare la videosorveglianza per impedire che ogni fine settimana vengano gettati rifiuti di ogni tipo nei dintorni del mercato.

I DUBBI SUL RESTYLING DI AVS E CNA

Altro problema invece è la ristrutturazione della piazza, il tanto chiacchierato restyling del “mercato”, con Avs che si unisce alle preoccupazioni della Cna di Civitavecchia che, con il suo presidente Alessio Gismondi, ha evidenziato diverse problematiche come ad esempio lo spostamento degli operatori nell’attesa della conclusione dei lavori di restyling che dovrebbero durare circa 2 anni. Questa ed altre problematiche dovevano essere esaminate nei giorni scorsi in una riunione alla presenza di associazioni di categoria e operatori - soprattutto quelli di piazza Regina Margherita -, riunione poi congelata e in attesa di essere riconvocata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA