CIVITAVECCHIA – Per il mercato cittadino c’è ancora parecchio da fare. Lo mostra un commerciante dell’Ittico che, con alcune foto, documenta lo stato in cui versava ieri la struttura chiedendosi se in attesa di progetti faraonici non sia il caso di fare qualcosa di immediato e concreto, semplice manutenzione per dare un po’ di decoro ad un’area che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una città lanciata verso il turismo e che in questa stagione ha visto 3 milioni di crocieristi scendere a Civitavecchia. Numeri impressionanti che dovrebbero dare una smossa e che invece sembrano non sortire alcun effetto e c’è chi sui social, commentando le foto, parla di un totale abbandono negli ultimi anni con un rush finale in vista delle elezioni. Probabilmente non resta che attendere.

