CIVITAVECCHIA – «Positivo incontro insieme all’Assessore Sviluppo e Pianificazione del Territorio con delega specifica in Commercio e gestione aree produttive Vincenzo D’Antò, con il quale stiamo avendo un contatto diretto e continuo in questi primi mesi di Amministrazione».

A dirlo è il Direttivo Confcommercio Litorale Nord che commenta positivamente l’incontro con l’assessore D’Antò.

«Comprendiamo – spiegano – che effettuare i lavori di ristrutturazione del mercato Cittadino comporti una serie di difficoltà tecnico-organizzative legate anche, in fase iniziale, alla collocazione temporanea degli operatori del mercato. Accogliamo favorevolmente la volontà da parte degli uffici di dare la possibilità agli operatori di poter rateizzare i pagamenti pregressi nella durata massima consentita di 48 mesi, in considerazione della fortissima crisi economica relativa agli ultimi anni, ci stiamo già attivando per dare la possibilità ai Nostri associati, di poter accedere ad un credito bancario in convenzione tramite una rateizzazione ancora più lunga».

Inoltre il Direttivo ha richiesto per una questione di maggior sicurezza la possibilità di ripristinare la postazione dedicata alla Polizia Locale in prossimità di via dei Bastioni.

«Conosciamo molto bene – proseguono – tanti operatori del mercato Cittadino e siamo convinti, come ormai tutti confermano negli ultimi anni, che il mercato dovrà diventare una delle tante attrazioni legate allo sviluppo del Turismo, non solo crocieristico ma anche di prossimità. Abbiamo nuovamente affrontato anche l’urgentissima questione relativa alle istallazioni esterne ed abbiamo proposto, in considerazione dell’imminente scadenza ed al fatto che un vero e proprio regolamento dedicato invece ai Dehors ancora non esiste, di concedere una proroga che duri fino alla fine del 2026. Al contempo abbiamo confermato che siamo a completa disposizione per partecipare in modo attivo alla scrittura del suddetto regolamento mettendo a disposizione anche i Nostri uffici legali di Confcommercio Roma. Ringraziamo l’Assessore D’Antò – concludono dal Direttivo – per l’impegno e la dimostrazione di essere sempre pronto all’ascolto, certi di poter trovare delle soluzioni condivise ed al contempo utili per Commercianti e Cittadini».

