CIVITAVECCHIA – «Largo dei Mille e viale Nenni come una discarica dopo il mercatino del mercoledì». A protestare è uno dei residenti dell’area che ogni mercoledì viene coinvolta dal mercato settimanale di viale Nenni, appuntamento molto discusso anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale aperto sul mercato in cui l’assessore al Commercio Dimitri Vitali ha ammesso che non ci sarà alcun accorpamento con il mercato centrale cittadino. Una notizia che non è piaciuta ai residenti, «non ci sono bagni - ha continuato - e spesso ci ritroviamo persone ad urinare nel parcheggo di largo dei Mille, se non altro. La sporcizia è ovunque in strada ed entra anche nei condomini. Inoltre da quando hanno accorciato l’area di mercato ci troviamo a fare i conti con intasamenti del traffico e una totale assenza di parcheggi, anche dal martedì sera. La situazione è invivibile, ricordiamo che è un’area residenziale».

