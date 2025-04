CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’incessante attività di monitoraggio del rispetto degli standard di sicurezza del naviglio mercantile nei porti laziali, a seguito di una ispezione di sicurezza condotta dal personale della Capitaneria di Porto è stato disposto il fermo di una nave mercantile straniera nel porto di Civitavecchia.

Il team ispettivo della Capitaneria specializzato in sicurezza della navigazione, dopo un controllo durato più di 7 ore, ha constatato che l’unità, un mercantile di bandiera portoghese di 130 metri e 7532 tonnellate di stazza, costruito nel 2007, non rispettava gli standard internazionali in materia di sicurezza.

Nello specifico, tra le irregolarità più gravi gli ispettori riscontravano carenze addestrative dell’equipaggio e, ancor più importante, nella sala macchine riscontravano serie mancanze relative alle norme di prevenzione antincendio.

Di rilevante importanza anche la mancata gestione della manutenzione di alcuni impianti di fondamentale importanza come ad esempio i motori diesel con evidenti perdite di gasolio e le valvole di sicurezza per l’arresto del carburante, in parte non funzionanti. Nell’insieme sono state elevate ben 18 deficienze che dovranno essere sanate e riverificate dagli ispettori PSC (Port State Control) della Guardia Costiera prima di consentire nuovamente la partenza della nave per la navigazione.

Si tratta della seconda detenzione di una nave straniera da inizio anno, su un totale di 20 navi straniere ispezionate tra quelle selezionate dal sistema di monitoraggio internazionale del Memorandum di Parigi sul Port State Control