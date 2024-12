SANTA MARINELLA - Mense di qualità, tariffe adeguate, parte la raccolta firme per la petizione popolare sul servizio mensa scolastica a Santa Marinella

La lista civica "Io Amo Santa Marinella" insieme al comitato Sud chiama Nord, annunciano il lancio di una raccolta firme a sostegno di una petizione popolare sulla qualità del servizio mensa scolastica e la lotta allo spreco alimentare nel comune. La decisione segue l’approvazione recente dell’adeguamento delle tariffe del servizio di refezione scolastica per l’anno 2024/2025, che ha visto un aumento dello 0,8%, incidendo maggiormente sulle famiglie con reddito più basso. «La petizione - spiegano gli organizzatori - intende sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla necessità di garantire un servizio mensa sicuro, di qualità e accessibile per tutti, valutando misure concrete per ridurre lo spreco di cibo. Chiediamo informazioni chiare sui controlli della qualità del servizio, la possibilità di differenziare ulteriormente le tariffe in base all’Isee e di introdurre una commissione mensa con rappresentanti dei genitori per monitorare il servizio. Inoltre, chiediamo che si consideri la possibilità di permettere agli studenti di portare a casa il cibo non consumato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, contribuendo così a ridurre gli sprechi alimentari».

«Come cittadini - affermano all’unisono Stefano Marino (Io Amo Santa Marinella) e Massimo Borriello (comitato Sud chiama Nord) non possiamo restare indifferenti di fronte a una situazione che tocca da vicino famiglie e studenti. Vogliamo un servizio mensa che sia davvero a misura dei bisogni di tutti, ed essere vicini come comunità a quelle famiglie che fanno più fatica ad arrivare alla fine del mese. Non si tratta solo di numeri o bilanci: è una questione di rispetto e dignità. Questa raccolta firme è un’opportunità per far sentire la nostra voce e portare il cambiamento necessario. Invitiamo ogni cittadino di Santa Marinella a unirsi a noi in questa battaglia per una mensa scolastica migliore, più giusta e rispettosa».

Le due liste civiche infine invitano tutti i cittadini interessati a partecipare alla raccolta firme e a sostenere questa iniziativa, «per rendere il servizio di mensa scolastica più equo, trasparente e rispettoso dell’ambiente». I punti di raccolta firme saranno comunicati nei prossimi giorni.

