SANTA MARINELLA - Arriva a gamba tesa la replica del consigliere comunale d’opposizione Roberto Angeletti in replica alle esternazioni del sindaco Pietro Tidei sul caso Mencarelli.

Angeletti richiama fatti del passato, con tanto di articoli di giornale (23 aprile 1993) e torna ad invocare la sostituzione dell’architetto da ogni incarico al Comune di Santa Marinella.

«Ennesima menzogna del signor sindaco Pietro Tidei - dice Angeletti - il quale dichiara in video e per comunicato che l'architetto Mencarelli rimarrà al suo posto, nonostante la comunicazione del prefetto che ne invoca l'immediata rimozione, avvalorato in questo dal parere della Funzione pubblica».

«Come mai tanta veemenza e supponenza per difendere un "amico", che in tanti anni ha fiancheggiato e appoggiato i vari pindarici progetti di Pietro Tidei? - domanda il consigliere d’opposizione - Quest'ultimo dichiara che Mencarelli non è mai stato "sollecitato" dalla Procura in tanti anni di onorata carriera, dimenticando, o omettendo, che nel 1983, in occasione della ristrutturazione della "Nona" è stato arrestato per un giro di mazzette da 200 milioni di lire, quando ricopriva un ruolo nella commissione edilizia del Comune di Civitavecchia, forse Pietro Tidei lo ha dimenticato? O ancora Tidei ha cancellato l’accusa di abuso d’ufficio per, all'epoca, funzionario dei Lavori pubblici del Comune di Civitavecchia, per aver firmato la concessione di ulteriore attività di scavo alla Tirrenia Bitumi, la cava sulla provinciale per Tolfa e che lo ha condotto a processo?»

«Forse il signor sindaco che è avvocato ed ha quarantacinque anni di toga saprà bene la differenza fra non avere condanna e non essere stato sollecitato dalla Procura».

«Mi auguro infatti che la Procura indaghi anche al Comune di Santa Marinella e Tolfa e controlli tutta la documentazione a firma dell’architetto Mencarelli, cosa teme Pietro Tidei che se emergessero irregolarità i titolati a risarcire eventuali danni sarebbero lui stesso, Mencarelli e tutti i componenti della giunta comunale che hanno votato e approvato l'eventuale illecito? Di certo non sarà il Comune di Santa Marinella a rispondere in merito...Tutti sono necessari ma nessuno è indispensabile ...il posto dell'architetto Mencarelli poteva e dovrà essere occupato da un altro professionista egualmente titolato che di certo alla stessa maniera si guarderebbe bene dal firmare ed appoggiare progetti incompleti o illegittimi».

