TARQUINIA – Torna ciclicamente ad affacciarsi sul territorio di Tarquinia la possibilità di apertura di un punto vendita McDonald’s, la famosa catena di ristorazione americana amata da grandi e piccini.

Ogni volta, a Tarquinia, sembra cosa fatta, alla luce, anche, del grande interesse che suscita la città, con la sua posizione strategica favorita dalle numerose attrattive storico-culturali, tra Etruschi e Medioevo, oltre che per il mare, che catalizzano sempre più turisti, soprattutto in estate, e ormai non solo, visto il prolungarsi della bella stagione di sole.

Puntualmente, anche stavolta, se ne ritorna a parlare con conferme da parte dell’amministrazione comunale circa un contatto tra i tecnici dell’azienda e il proprietario dell’immobile situato lungo la provinciale Porto Clementino, nell’area commerciale a ridosso dell’autostrada.

L’interesse, dicono i bene informati, ci sarebbe, e il posto ideale anche: un ampio immobile a ridosso di un’area già commerciale, dove si trovano un supermercato, un grande store d’abbigliamento e un altro ristorante di carne.

Resta da capire quanto la vicina Civitavecchia, che già ospita il marchio, con una sede proprio all’uscita del porto, sia compatibile con una ulteriore apertura a breve distanza, circa 20 chilometri. Questione, più volte rimbalzata sui tavoli delle trattative, al punto da far saltare più volte l’accordo in passato. Certo per la città di Tarquinia sarebbe un’importante opportunità, in termini anche di nuovi posti di lavoro, molti persi con la chiusura del punto vendita di Mondo Convenienza e altri supermercati, e di offerta variegata in tema di fast food, gettonata ristorazione a basso costo.

A che punto sia arrivata la trattativa non è ancora chiaro, anche se sembra che stavolta ci siano le condizioni per portare a casa un bel risultato.

