Ci sono il consulente del lavoro viterbese Claudio Orlandini, 68 anni, membro della presidenza dell’Anpit, l’associazione nazionale per l’industria e il terziario e il sindacalista della Cisal, Giorgio Petroselli, 53 anni, tra i dieci indagati viterbesi nell’ambito dell’inchiesta sulla frode da 65 milioni di euro scoperta dalla Finanza che ha portato al maxi sequestro di beni per 93 milioni.

Secondo gli inquirenti al vertice dell’associazione ci sarebbero stati il commercialista romano Christian Vocaturo, 42 anni, già finito al centro di un’inchiesta sui collegamenti tra lo spaccio a Tor Bella Monaca e i narcos sudamericani, e il consulente del lavoro viterbese Claudio Orlandini.

Giorgio Petroselli, invece, viene indicato dagli inquirenti come uno degli snodi del sistema che avrebbe consentito di offrire “pacchetti di manodopera” a prezzi stracciati ad aziende della logistica, della ristorazione e dei servizi alle imprese. L’indagine, avviata circa due anni e mezzo fa e coordinata dal Gico di Roma, ha portato alla luce un presunto meccanismo illecito fondato sull’evasione di imposte e contributi previdenziali mai versati ai lavoratori.

Secondo l’accusa, tra il 2019 e il 2023 le società riconducibili agli indagati avrebbero accumulato profitti milionari, parte dei quali sarebbero stati trasferiti all’estero (in particolare verso la Cina) e una parte reinvestita in auto di lusso, orologi di pregio e locali alla moda.

Gli avvocati degli indagati hanno depositato in procura la documentazione difensiva, sostenendo l’estraneità dei propri assistiti ai reati contestati.

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.