SANTA MARINELLA – La consigliera Maura Chegia si è recata, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Santa Marinella, a Roma in piazza Minerva, dove si è svolta una cerimonia in memoria del carabiniere Andrea Moneta, medaglia d’oro al valore civile.

“Componente di Pattuglia in servizio notturno di vigilanza insieme ad altri due pari grado - si legge nella motivazione dell’onorificenza - egli veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte di tre malviventi e, nonostante le ferite mortali, reagiva con l'arma in dotazione prima di accasciarsi al suolo esanime. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento portati fino all'estremo sacrificio”.

Il giovane militare, capo pattuglia di servizio notturno di vigilanza insieme ai colleghi Otello Stefanini e Mauro Mitilini, la sera del 4 gennaio 1991 a Bologna, rimase infatti vittima dell'assalto passato alla cronaca come "la strage della uno bianca". Poco prima del suo trasferimento a Bologna, Andrea Moneta ha prestato servizio alla Caserma dei Carabinieri di Santa Severa. Per scelta della sua famiglia, è seppellito nel cimitero di S. Marinella.

“Orgogliosa di essere il riferimento istituzionale della famiglia, della carissima sorella Alessandra Moneta fin dal mio primo insediamento, e la ringrazio di questo- ha affermato la consigliera Chegia- Ho organizzato personalmente le cerimonie a Santa Severa, compreso l’anno con la banda dei Carabinieri e da allora ogni anno il 20 settembre, in occasione del suo compleanno, lo ricordiamo. Sempre dalla parte di chi presta servizio e la sua vita alla collettività”.

La consigliera ha portato i saluti del sindaco Pietro Tidei.

“E’ sempre un onore per la nostra città partecipare al ricordo del giovane carabiniere - ha dichiarato il sindaco - Abbiamo il dovere di onorare il carabiniere Andrea Moneta, che ha sacrificato la sua giovane vita dimostrando coraggio e lealtà alla Patria”.

Alla cerimonia erano presenti la sorella del carabiniere, Alessandra Moneta con suo marito, e il generale Pecci comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

©riproduzione riservata