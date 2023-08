TUSCANIA – Al termine del loro periodo di residenza, Noemi Piva e Sara Chinetti condividono l’esito della loro residenza a Tuscania per lo sviluppo del progetto “Matrioska”: l’appuntamento è per domenica alle 19; l’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione.

Il lavoro vuole indagare la figura materna, intesa anche come forza generatrice e il senso del sé in relazione ad essa. Il progetto intende svilupparsi per gradi nella direzione dell’opera d’arte installativa. Nel periodo di residenza a Tuscania l’autrice, che ha già dialogato a distanza con il compositore delle musiche, si è dedicata a sviluppare una partitura drammaturgica e coreografica per due danzatrici. In una fase successiva alla residenza di Tuscania, il lavoro sul movimento sarà calato in un luogo fisico appositamente strutturato, ancora in corso di ideazione: l’idea è che il corpo in scena non agisca nel vuoto, ma sia parte di un insieme complesso, costruito con diverse collaborazioni artistiche. Abbiamo incontrato Noemi Piva nel corso delle azioni di scouting messe in atto nella nostra qualità di partner del Network Anticorpi XL per definire le partecipazioni alla Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2022. Abbiamo ritenuto interessante la sua ricerca e l’abbiamo invitata a inoltrarci i suoi nuovi progetti. L’artista ha partecipato al percorso formativo “Nuove Traiettorie 2022-2023”. La residenza di Tuscania (15 giorni suddivisi in due periodi: 10-16 luglio e 30 luglio-6 agosto) è servita ad avviare il progetto, a definire le sue linee generali. Recapiti per la prenotazione: Silvana Barbarini: 0039 348 4798951; e-mail: barbarini.verastasi@gmail.com