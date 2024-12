ALLUMIERE - Discarica abusiva a cielo aperto ad Allumiere: protestano i residenti. Una ditta ha finito di eseguire un intervento in via del Faggeto, una volta terminati i lavori gli operai non sono non hanno ripulito l'area, ma hanno lasciato tutto il materiale di risulta sparpagliato creando una brutta discarica abusiva.

"Ne ho viste tante di ditte lavorare per il Comune, ma questa ha veramente superato ogni limite - scrivono i residenti - i materiali di risulta da scavi, invece di portarli alla discarica, li hanno sparsi un po' dovunque qui in via del Faggeto".

I residenti quindi protestano per questa situazione e chiedono la bonifica dell'area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA