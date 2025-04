CERVETERI – Grande adesione in sala Ruspoli alla due giorni d’arte promossa dal pittore Giuseppe Fresca, con il patrocinio del Comune. Due giorni in cui i visitatori sono arrivati in piazza Santa Maria, approfittando anche del bel tempo e dell’apertura del Museo Nazionale Cerite, per osservare da vicino i quadri dell’artista originario della Calabria nell’ambito della mostra “Materia Fresca”. «Un'esperienza visiva e sensoriale che accoglie lo spettatore – aveva anticipato in un post il Granarone -, portandolo a contatto con il gesto artistico nella sua forma più cruda. Materia è una mostra pensata per immergere lo spettatore dentro l’opera, chi visiterà la mostra potrà ritrovare nelle tele la propria emozione, le proprie cicatrici ed il senso profondo della guarigione nell’anima». Dalle opere sulla Resurrezione e sulla Pasqua, a quelle relative alla natura relativa alla sua terra d’origine, fino ad alcuni spaccati delle notti romane. Fresca si è laureato in Lettere presentando una tesi in storia dell’arte contemporanea su Enrico Castellani, una delle figure di maggior rilievo dell’arte europea della seconda metà del Novecento. Centinaia e centinaia di persone nel week end hanno visitato pure Sala Ruspoli, una delle bellezze storiche del cuore pulsante etrusco. ©RIPRODUZIONE RISERVATA