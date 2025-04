CERVETERI – In terra etrusca è tempo di arte. Nel week end lo storico Palazzo Ruspoli di piazza Santa Maria ospiterà il pittore Giuseppe Fresca che esporrà i suoi quadri. Nato a Vibo Valentia, dove nell’adolescenza ha avuto il suo incontro con le statue sacre nella nicchia dell’altare della chiesa di Santa Maria degli Angeli, l’artista si è trasferito a Roma nel 1999. Un’ispirazione perché nella Capitale poi si è laureato in Lettere presentando una tesi in storia dell’arte contemporanea su Enrico Castellani, una delle figure di maggior rilievo dell’arte europea della seconda metà del Novecento. La mostra dal titolo “Materia Fresca” che aprirà i battenti domani alle 16.30 e così anche il giorno successivo. «Un'esperienza visiva e sensoriale che accoglie lo spettatore, portandolo a contatto con il gesto artistico nella sua forma più cruda. Materia è una mostra pensata per immergere lo spettatore dentro l’opera, chi visiterà la mostra potrà ritrovare nelle tele la propria emozione, le proprie cicatrici ed il senso profondo della guarigione nell’anima», si legge sulla pagina ufficiale del comune di Cerveteri.

