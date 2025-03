SANTA MARINELLA – Si concluderà oggi, l’appuntamento con Martisor, l'antichissima ricorrenza tradizionale che celebra in Romania e Moldavia l’arrivo della primavera. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, ha preso il via sabato e chiuderà i battenti oggi alle 15 nella la palestra della Scuola Media Carducci. L’iniziativa è organizzata dal Comune e curata dall'assessorato alle Politiche sociali Pierluigi D’Emilio, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza all'inclusione e al multiculturalismo. L’evento, supportato dall'Ambasciata di Romania e Moldova, prevede, nell’appuntamento del pomeriggio, canti e balli folkloristici. Interverranno il sindaco Pietro Tidei, gli assessori Pierluigi D’Emilio e Gino Vinaccia, il direttore dell’istituto romeno cultura e ricerca umanistica di Venezia, il professor Cristian Luca e la dottoressa Irina Ilona Lazar presidente di Politeia. “Nella nostra città, la comunità romena è molto numerosa e bene integrata - afferma il sindaco Pietro Tidei - l’amministrazione comunale ha voluto dedicarle anche quest'anno un momento di festa”. “Questo appuntamento rappresenta un’occasione di scambio e conoscenza delle tradizioni di una popolazione che ha molto in comune con la cultura italiana – spiega D’Emilio - la tradizione è anche patrimonio immateriale Unesco e siamo veramente felici che questa iniziativa abbia varcato i confini nazionali arrivando a far parlare di se anche sui media nazionali romeni».