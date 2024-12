SANTA MARINELLA - La manifestazione del Martisor, in programma per oggi a partire dalle 14,30, a causa delle condizioni meteo avverse, cambia location. La festa, sarà ospitata non più al Parco Martiri delle Foibe, ma presso l’oratorio di via dei Gladioli 60. Cambia la sede ma di certo non lo spirito che animerà questo evento che rappresenta anche il saluto all’arrivo della primavera, stagione di rinascita come accade nella più antiche e profonde tradizioni del popolo romeno.

“Un evento culturale al quale prenderà parte il sindaco Pietro Tidei, che porterà il suo saluto a tutti i presenti e assessore alla cultura Gino Vinaccia - ricorda Pierluigi D’Emilio- ma anche un appuntamento che si inserisce in un più vasto contesto di promozione dell’inclusione sociale e di conoscenza di culture diverse. Una manifestazione che è giunta alla sua terza edizione e che già, negli anni passati, ha ottenuto grandissimi consensi e ospitato moltissime personalità. Star della manifestazione Paula Selig cantante che ha partecipato all’Eurosong Festival. Come ho già avuto modo di ricordare, a Santa Marinella, circa il dodici per cento della popolazione è di origine romena, una comunità che, anche attraverso i bambini che frequentano le nostre scuole e le nuove generazioni, si è perfettamente integrata nel tessuto sociale della nostra città”. “La festa del Martisor – conclude l’assessore D’Emilio - rappresenta, pertanto anche una occasione per stingere nuove amicizie per unire tradizioni e radici comuni o diverse, per celebrare un evento riconosciuto patrimonio immateriale dell’Unesco. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini che spero vorranno cogliere questa opportunità per assistere anche a esibizioni di danze e canti folkloristici o anche solo per trascorrere un pomeriggio in allegria”.