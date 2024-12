CIVITAVECCHIA – Giornata nera sul fronte mensa per le scuole cittadine. Sono diverse le famiglie che hanno lamentato un martedì nero per il servizio di refezione scolastica cittadina legato ad uno sciopero degli inservienti, braccia incrociate legate ad un futuro incerto della ditta che attualmente si sta occupando della preparazione e della consegna dei pasti alle scuole cittadine.

Sono diverse le problematiche riscontrate con un servizio che è andato peggiorando nell’ultimo periodo, sempre secondo le “mamme”, con la giornata di martedì che è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

A quanto pare, infatti, il pranzo era stato garantito nonostante la giornata di sciopero annunciata ma i bambini sono rimasti senza mangiare fino alle 15, praticamente fino all’orario di uscita. Una situazione che ha mandato su tutte le furie diversi genitori al punto che diversi alunni sono andati a mangiare a casa.

Altra cosa assurda, come raccontano alcune famiglie, è che nella fretta di cercare di mettere una “pezza” alla situazione alcuni panini sono arrivati persino vuoti, senza affettato o con formaggio fuso. Oltre il danno, però, la beffa perché come raccontano le mamme senza nascondere la perplessità per quanto accaduto il pasto è stato comunque addebitato alle famiglie. La domanda che sorge spontanea, quindi, è quale sarà il futuro del servizio e i genitori degli alunni che usufruiscono del tempo pieno chiedono rassicurazioni in vista del prossimo anno scolastico e giustificazioni per quanto successo martedì.

«Assurdo - dicono - che siano stati scalati i soldi per un pasto consegnato dopo le 15 e soprattutto che siano stati scalati anche agli alunni che sono usciti alle 14». Un episodio assurdo che fa il paio con quello di mercoledì scorso quando, come spiegano dalle famiglie, i pasti sono stati consegnati con 45 minuti di ritardo. Qualche dubbio anche riguardo al menù salutare “happy fish”, un esperimento in collaborazione tra Stendhal e Asl Roma4 che però non ha convinto diversi genitori.

