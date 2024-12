E’ arrivato un altro grande risultato per l’Università degli studi della Tuscia con l’elezione di Marta De Alexandris, già rappresentante degli studenti in Consiglio di amministrazione Unitus e presidente di UniVerso Giovani - l’associazione studentesca più grande dell’Unitus - come rappresentante degli studenti al Crul, il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio, aggiudicandosi uno dei tre seggi disponibili in tutta la Regione. Dopo anni di duro lavoro, esperienza e seria preparazione, l’Unitus e i ragazzi della lista “Università dello Studente” vedono riconfermati i risultati ottenuti nella rappresentanza studentesca regionale già raggiunti da Federico Stendardi nel 2014, da Filippo Lazzari nel 2018 e da Andrei Ioan Maicoci nel 2022. La vittoria conferma il prestigio e la forza dell’Università degli Studi della Tuscia, già guadagnati con l’elezione del Rettore Stefano Ubertini a presidente del Crul.

L’elettorato attivo e passivo era formato dai rappresentati degli studenti negli organi di governo delle Università del Lazio. Il grande traguardo è stato raggiunto anche grazie all’essenziale sostegno dei colleghi rappresentanti al Senato Accademico Giulia Piciollo Parenti e Cristian delle Piagge e della coalizione composta da molte associazioni universitarie apartitiche del Lazio coordinate da “Sapienza Futura”.

L’elezione ha confermato, con il voto, la fiducia degli altri Atenei laziali acquisita negli anni posta nel gruppo studentesco della Tuscia.

Le più sentite congratulazioni giungono anche da Andrei Ioan Maicoci, rappresentante uscente nell’organo ed ex rappresentante nel CdA dell’Ateneo, e di tutti rappresentati eletti di “Università dello Studente”: «Sono veramente entusiasta e fiero di Marta che, con questo grande risultato, conferma nuovamente quanto tenga a questo Ateneo, al benessere di tutta la comunità studentesca della Tuscia e, ora, non solo. So quanta grinta ci ha sempre messo e quanto lotta quotidianamente per creare un ambiente migliore per tutti e sono sicuro che le sue capacità, la sua costanza e la sua grinta la porteranno a raggiungere risultati sempre più grandi. Inoltre, questa, è un’ulteriore dimostrazione che i rappresentati di Università dello Studente lavorano quotidianamente e seriamente per tutti i colleghi studenti».