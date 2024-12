FIUMICINO - «Il sottoscritto Mario Marcelli ringrazia la società cooperativa sociale di Fiumicino per avermi concesso l’assistenza per disabili tramite la medesima». Si legge in una lettera scritta da Mario Marcelli, conosciuto da tutta la comunità locale come Mariuccio.

Le sue sono parole commosse che vengono dal cuore, da chi in un momento difficile della propria vita, ha trovato volotrari disposti ad aiutarlo e che lo stanno facendo tutt’ora.

«Ringrazio i volontari che mi stanno aiutando nei lavori domestici, - prosegue Mario Marcelli - compreso farmi la doccia. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato per fare tutte le domande necessarie per la mia disabilit. Un particolare ringraziamento va si responsabili della comunità di Sant’ Egidio»