SANTA MARINELLA – «In merito alla recente replica del sindaco Pietro Tidei sulla questione della qualità delle acque di balneazione a Santa Marinella, ci preme fare alcune precisazioni. Il sindaco, con toni decisamente accesi, accusa chi solleva dubbi o chiede chiarimenti di condurre "campagne denigratorie" e diffondere "notizie false". Ma la verità è che le domande sollevate sono legittime, documentate e fondate sui dati ufficiali pubblicati dalla Regione Lazio e da Arpa Lazio, e riguardano non solo Santa Marinella ma diverse aree costiere del Lazio».

Stefano Marino, referente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”, torna sull’argomento: “Quando si parla di salute pubblica, ambiente e turismo, la trasparenza è un dovere – dice Marino - Non si può liquidare tutto con slogan e accuse. Noi non abbiamo mai parlato di 'mare inquinato', ma abbiamo chiesto di fare chiarezza sui dati ufficiali. Se le acque sono davvero eccellenti, allora perché non pubblicare in modo dettagliato e accessibile tutti i rilevamenti punto per punto?”

Marino aggiunge: “È sbagliato far passare chi fa domande per chi vuole danneggiare la città. La città si ama anche pretendendo verità e dati completi, non facendo finta che tutto vada bene”.

La lista civica “Io Amo Santa Marinella” torna a chiedere «la pubblicazione integrale dei dati Arpa relativi al monitoraggio 2021-2024; un confronto pubblico aperto sui temi ambientali e della balneazione; una comunicazione istituzionale trasparente, lontana dai toni propagandistici».

«I cittadini – conclude Marino - hanno diritto a essere informati con serietà e chiarezza. La verità non si difende con i comunicati, ma con i fatti, i dati e il confronto democratico».

