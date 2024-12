CIVITAVECCHIA – Giornata dedicata alla sensibilizzazione sul salvataggio in mare alla colonia marina dell’associazione nazionale Marinai d’Italia di Civitavecchia che, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato iniziativa con la collaborazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio (S.I.C.S.) e della Guardia Costiera.

Organizzata dal presidente Anmi Romano Angeloni, dal Consiglio Direttivo e dalla squadra dei soci, la manifestazione si è svolta ieri tra la curiosità e l'entusiasmo di numerosi partecipanti. Tra questi, gli spettatori più vivaci e affascinati sono stati senza dubbio i bambini, i cui occhi brillavano di meraviglia mentre nuotavano nell'acqua cristallina accanto ai loro eroi a quattro zampe. I cani della Sics hanno mostrato le loro incredibili abilità di salvataggio, immergendosi senza esitazione tra le onde per salvare e proteggere.

Il responsabile regionale Sics, Marco Paciotti e tutto il suo team hanno creato un evento che ha conquistato tutti.

«La giornata di sensibilizzazione – ha commentato il direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo – non è stata solo un'opportunità per osservare l'addestramento e l'operato di questi straordinari cani e dei loro istruttori, ma anche un invito a riflettere sull'importanza della sicurezza in mare». A vigilare in mare il battello della Capitaneria G.C. B118, mentre da terra la pattuglia di Mare Sicuro a supporto era pronta a intervenire in caso di necessità.

«Il mare, con la sua vastità e il suo mistero, ci insegna che la vera forza risiede nella collaborazione e nell'amore per ciò che ci circonda –hanno aggiunto dall’Anmi - e così, in una giornata di sole e solidarietà, il gruppo locale Anmi ha scritto un'altra pagina di bellezza e umanità, un inno al legame indissolubile tra l'uomo, il mare e i suoi silenziosi ma fedeli guardiani a quattro zampe».

L’associazione ha quindi ringraziato le autorità intervenute della Capitaneria di Porto, il comandante Michele Castaldo e la sua squadra, il presidente della Sics Roberto Gasbarri, con le unità cinofile: Massimo con Lea, Simone con Maia e Gabriella con Luna, per aver messo a disposizione la sua squadra. Infine, per ultimi ma non meno importanti, un ringraziamento speciale a Simona De Santis, che ha prestato la sua voce descrivendo l’evento in ogni singolo momento, e alla squadra di assistenti bagnanti della Colonia Marina. Ospite d’eccezione, la mascotte della Guardia Costiera, la feroce Pinky, che con il suo chilo e 500 grammi ha tentato di tenere a bada i valorosi Golden Retriever.