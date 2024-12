CERVETERI – Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, il ragazzo ucciso a 20 anni in casa della sua fidanzata nel 2015, ieri ha ricevuto un premio relativo a “Eccellenze Italiane”. È stata ricevuta al Senato per ricevere la prestigiosa targa nell’iniziativa promossa dall’associazione di categoria Assotutela. «Un’emozione essere qui per ricevere questo premio, assieme a mio marito abbiamo lottato tanto», sono le parole di Marina. «Sfortunatamente – prosegue Valerio Vannini, il marito al suo fianco anche ieri – è una vicenda tragica, però Marina è stata forte, una donna coraggiosa che nel tempo è diventata simbolo delle ingiustizie ed è giusto riconoscerle questo merito». Come spiegato dall’associazione Assotutela, tra i premiati di questa edizione sono state coinvolte personalità del mondo della magistratura, delle forze dell’ordine, della politica, della medicina e del cinema che, «con il proprio quotidiano impegno, valorizzano e mantengono l’equilibrio di una società complessa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA