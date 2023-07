SANTA MARINELLA - “Bene l’incontro con i sindaci dell’Etruria Meridionale da parte del presidente della Regione Lazio Rocca e dell’assessore Angelilli e la conferma dello stanziamento a supporto degli interventi previsti dalla legge”.

Lo afferma la capogruppo di Azione/Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei subito dopo l’incontro che si è svolto martedì.

«Ora è però necessario che si proceda rapidamente all’avvio del Tavolo istituzionale - sottolinea Marietta Tidei - uno strumento fondamentale per la piena attuazione della legge che ha l’obiettivo fondamentale di concertare uno sviluppo condiviso dell’intera area, attraverso una progettualità moderna e competitiva e in grado di utilizzare risorse europee ingenti come quelle provenienti dal Por Fesr, nello specifico dell’Op 5, come previsto dalla legge stessa».

«Faremo la nostra parte per mettere in campo proposte concrete e finanziabili - conclude la consigliera regionale Tidei - in linea con la legge sull’Etruria Meridionale, proposta da me e dal consigliere Minnucci e approvata nella scorsa legislatura».

