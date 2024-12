ALLUMIERE - Maria Pinardi alla guida della Pro Loco di Allumiere. L'associazione collinare da alcuni mesi era inattiva per le dimissioni del vecchio direttivo. La nuova Pro Loco è nata grazie ad un gruppo di eccezionali volontarie che, da circa due anni, sono al servizio del paese in vari eventi e ora hanno deciso di fare ancora di più lavorando come volontarie della Pro Loco per l'organizzazione del prossimo Palio delle Contrade. Nelle settimane scorse, presso la sede dell'associazione, dopo le elezioni si è svolta la riunione per deliberare le cariche del nuovo Consiglio Direttivo e per decretare I membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Per quanto riguarda le cariche del Direttivo all'unanimità è stara scelta come presidente Maria Pinardi (gestisce un Patronato Caf ad Allumiere e a Roma ed è responsabile zonale di Rimave provincia). Come vicepresidente è stata scelta Roberta Rosati (commerciante); la segretaria è Quintilia Pomponi (carabiniere) e Simona Sgamma (insegnante) è la tesoriera. Per quanto riguarda i Revisori dei Conti sono state elette Romina Rosati (commerciante), Marianna Feliciani (ausiliaria) e Monica Pinardi (infermiera).

A far parte del direttivo sono anche Alessandra Ercolani (cantante e infermiera: lei è figlia d'arte e ha raccolto il testimone del suo grande papà Remo, un uomo eccezionale che per tantissimi anni ha speso il suo tempo, le sue conoscenze e l'impegno nella Pro Loco, nell'organizzazione dei vari eventi del paese e da ora lei continuerà la strada iniziata del padre), Augusto Amici (educatore, esperto del territorio collinare sta facendo da guida a tanti gruppi di ogni età alla scoperta del territorio e di tutte le sue meraviglie) e la dottoressa Annarita Giannini (farmacista). La presidente Pinardi e tutto il gruppo della nuova Pro Loco lo scorso anno come volontarie hanno collaborato nell'organizzazione del Palio e di altri eventi e ora si sono rimboccate le mani e stanno lavorando al massimo per organizzare al meglio il Palio e gli altri eventi a corollario. "Stiamo lavorando in piena sinergia con il sindaco Luigi Landi e l'amministrazione comunale - spiega la presidente Pinardi - con il delegato al Palio Augusto Superchi, con l'associazione delle Contrade e la presidente Tiziana Franceschini e li ringraziamo tutti per la collaborazione. La scorsa settimana abbiamo dato vita al primo evento quello cioè dell'elezione delle candidate a Miss Universo". Da rilevare che tutto il gruppo è composto da persone nate e cresciute nel mondo del Palio di Allumiere e in quello di Siena, anni vissuti intensamente nelle Contrade e sono state sempre in prima linea, quindi questo mondo per loro non è sconosciuto e con la loro grinta, voglia di fate, la loro fame di far bene, la passione per il Palio e la voglia di promuovere il paese sapranno far bene il loro lavoro. Al momento la Pro Loco ha una trentina di tesserati, ma in molti si stanno recando nella sede in piazza della Repubblica per chiedere di tesserarsi e per offrirsi come volontari.

"Dopo una vita di volontariato prima all' interno della contrada poi come volontaria per i festeggiamenti del Comune di Allumiere assumersi la responsabilità della Proloco è un onore - sottolinea ancora la presidente Pinardi - e poi, soprattutto, farlo con un gruppo di lavoro già consolidato da anni che condivide come me la stessa passione e la stessa voglia di mettersi a disposizione per Allumiere rende tutto più facile e piacevole. Siamo un gruppo unito e pronto ad accogliere chiunque voglia vivere con noi questa splendida avventura".

