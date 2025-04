MONTALTO – Grande riconoscimento per Maremma d’aMare, la manifestazione dedicata alle tradizioni e alla cultura equestre della Maremma: l’evento si è aggiudicato l’edizione 2024 del Premio Senofonte, prestigioso riconoscimento nazionale conferito agli artisti e agli spettacoli equestri che si sono distinti per la visibilità mediatica sui canali tradizionali. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 15 aprile presso la Sala Domus Australia di Roma. A ritirare il premio, in rappresentanza del Comune di Montalto di Castro, Emanuele Miralli, delegato al Turismo e agli Eventi, accompagnato dai Cavalieri di Maremma e dal team di Ruben Ranch. «È stata premiata un’eccellenza montaltese – ha dichiarato Miralli – un risultato che inorgoglisce profondamente la nostra comunità. Non c’era modo migliore per celebrare la manifestazione, che quest’anno raggiunge il traguardo della decima edizione. Ringrazio tutti gli organizzatori che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla crescita della manifestazione. Con questo riconoscimento, l’evento entra a pieno titolo tra le manifestazioni tradizionali più seguite e conosciute a livello nazionale. Non possiamo che esserne entusiasti.” Soddisfazione espressa anche dalla sindaca Emanuela Socciarelli, che ha aggiunto: «Desidero ringraziare gli uffici comunali per il grande lavoro svolto e tutte le associazioni del territorio che hanno collaborato alla crescita della manifestazione. Un sentito ringraziamento anche agli organizzatori del Premio Senofonte, realizzato in collaborazione con il Masaf e le principali associazioni del settore.” Il Premio Senofonte nasce con l’obiettivo di valorizzare la visibilità mediatica quale strumento di promozione e crescita dell’intero comparto equestre, un principio pienamente condiviso dall’amministrazione comunale. L’edizione 2025 di Maremma d’aMare si svolgerà nei giorni 9, 10 e 11 maggio presso la Marina di Montalto di Castro, con un programma ancora più ricco di spettacoli equestri, sfilate e dimostrazioni di abilità tradizionali. «Grazie anche alla prestigiosa vetrina offerta dal Premio Senofonte – ha concluso il sindaco Socciarelli – siamo certi che l’edizione 2025 sarà un successo ancora maggiore».

