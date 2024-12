SANTA MARINELLA – “Il nostro mare gode di ottima salute. L’Amministrazione Comunale lavora affinché il bene più prezioso della nostra città continui ad essere meta preferita di molti vacanzieri e dei nostri cittadini, che possono godere dell’aria salubre del mare durante tutto l’anno”.

Con queste poche, ma decise parole il sindaco Pietro Tidei, commenta l’esito dei campionamenti effettuati da Arpa Lazio, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente,

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati resi noti i risultati delle analisi svolte sui prelievi effettuati nei punti n.40 e n.39 dell’area oggetto di studio da parte dell’agenzia regionale, che monitorizza lo stato delle acque marine.

L’Arpa Lazio effettua campionamenti ed analisi sullo stato di qualità delle acque dal mese di aprile e per tutta la stagione balneare che termina il 30 settembre, controllando anche fioriture algali come la ostreopsis ovata.

Il campione di acqua prelevato è stato analizzato dai laboratori dell’ARPA Lazio per la ricerca di escherichia coli ed enterococchi intestinali. Tali accertamenti analitici, effettuati in data 27 settembre, hanno evidenziato valori inferiori ai limiti previsti per legge.

“La stagione balneare si chiude con un altro dato positivo sullo stato del nostro mare - spiega il consigliere con delega all’Ambiente Alessio Magliani - Il mare di Santa Marinella è pulito e non presenta casi di inquinamento lungo tutta la costa comunale. E’ priorità per la nostra amministrazione monitorare durante tutto l’anno la qualità delle acque in modo da giungere alla prossima stagione estiva in condizioni eccellenti e pronti ad accogliere turisti e bagnanti. Allo stesso tempo, lavoreremo per il miglioramento dei servizi necessari e per raggiungere gli standard previsti per l’ottenimento della bandiera blu. Sono già in programma attività di educazione ambientale da svolgersi durante l’anno e campagne di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, della costa e del nostro mare”.

