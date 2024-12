LADISPOLI – Tutto pronto per “Mare…Poeti e Naviganti”, lo spettacolo teatrale multimediale di Agostino De Angelis. Un evento molto atteso nei pressi della suggestiva passeggiata archeologica sopra la villa romana di Pompeo. a Marina di San Nicola. Lo show, che inizierà questa sera alle 21.30, è promosso dal Consorzio Marina di San Nicola, con ingresso gratuito e patrocinato dal comune di Ladispoli, inserito nel cartellone estivo “Verdestate”. Tratterà il tema del viaggio, sulla storia e le storie del Mediterraneo. «Sin dai tempi di Omero, Itaca è il simbolo dell’angolo di cielo, in cui siamo nati, simbolo pieno di incertezze, ma alla fine sempre rassicurante – scrivono gli organizzatori -. Da Itaca si parte e a Itaca si ritorna dopo un lungo viaggio, durante il quale nei porti, che sono i giorni della vita, si scambiano con altri viaggiatori, esperienze, nostalgia, speranze, emozioni». L’iniziativa è patrocinata dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Regione e Città Metropolitana ed è organizzata dall’associazione ArcheoTheatron e inserito nel progetto “Sulla Strada degli Etruschi”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA