TARQUINIA - Successo oltre ogni aspettativa per la mattinata ecologica organizzata dall'associazione Il Cinghiale Bianco in collaborazione con l'IISS Vincenzo Cardarelli. Federico Burratti, Gianni Legni, Giorgio Mosconi, Alessandro Pacini e Fabio Gagni, dopo un incontro "teorico" con gli studenti presso la sede del Lido della scuola, hanno infatti condotto i ragazzi, accompagnati anche da tanti volontari, a pulire la spiaggia delle Saline, sino a tornare al Lido.

La mattinata si è conclusa con un allegro momento conviviale offerto dallo stabilimento pizzeria La Pineta. Sono stati raccolti circa 40 sacchi di rifiuti, ma soprattutto sono stati messi a dimora i semi di valori importantissimi per uno sviluppo sostenibile della nostra comunità, "a difesa delle radici".

Il presidente dell'associazione Il Cinghiale Bianco, Federico Burratti, ha dichiarato: "L’inquinamento delle spiagge, soprattutto a causa dei rifiuti plastici, è uno dei più gravi problemi ambientali diffusi sulle nostre coste. Sensibilizzare i giovani su questo tema è fondamentale: per avere un futuro migliore, per costruire cittadini più consapevoli, per arrestare il trend che vede il nostro ecosistema sempre più violentato dai nostri comportamenti incivili, è importante imparare i giusti valori sin dalla scuola. In questo abbiamo trovato un partner eccezionale nell'Istituto Vincenzo Cardarelli, che ci ha permesso di realizzare una mattinata partecipatissima, ricca di studenti, di entusiasmo, di autentica voglia di cambiamento".

Il referente locale dell'associazione, Giorgio Mosconi, aggiunge: "Teniamo a ringraziare chi ha reso possibile questa giornata, i nostri sponsor: lo stabilimento La Pineta, che con la sua pizza stratosferica ha concluso in bellezza la mattinata; gli amici di Veteran Box, che hanno preso parte all'iniziativa anche con una rappresentanza; l'officina agricola Gagni, Pacini Coltelli Artigianali, Cross Fit sxe, Lotus Club Viterbo. Grazie inoltre a Vincenzo Quondam per le foto, all'Università Agraria di Tarquinia con il Consigliere Fabio Gagni, al deputato Mauro Rotelli, al Comune di Tarquinia, alla Provincia di Viterbo".