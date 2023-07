TARQUINIA - Si allunga la lista dei salvataggi avvenuti sul litorale viterbese. Mercoledì mattina intorno alle 10,30, quattro giovani hanno rischiato di annegare tra le onde del mare molto mosso. Il gruppo, incurante delle bandiere rosse alzate, ha deciso di avventurarsi in mare tuffandosi nello specchio acqueo in località Spinicci, nei pressi del campeggio Riva dei Tarquini. In poco tempo i quattro ragazzi sono finiti in balia delle onde. A salvarli il bagnino Diego di Corcia intervenuto con il rullo di salvataggio. Ad elogiare il gesto eroico del bagnino, supportato poi dall’assistente Vittorio Brachetti per il recupero della cima di salvataggio, è stato il presidente Lifeguard Cristian Di Santo che ha espresso orgoglio per l’operato del giovane bagnino.

Altri tre salvataggi sono stati effettuati lungo la costa di Tarquinia, tra i quai una donna di 30 anni nei pressi delle Saline.