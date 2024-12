CIVITAVECCHIA – Acque eccellenti a Civitavecchia secondo i dati pubblicati dalla Regione Lazio nel rapporto balneazione 2024 ma tra i cittadini c’è qualche perplessità. Secondo i dati raccolti, infatti, sono eccellenti le acque da Torre S. Agostino a località La Frasca, stabilimento Bagni Pirgo, 250 metri a sinistra di Fosso Infernaccio, da 250 metri a destra di Fosso Scarpatosta a 250 metri a sinistra di Fosso Malpasso e spiaggia Fosso Marangone.

IL COMMENTO DALL’OSSERVATORIO

Insomma una notizia positiva accolta però con qualche dubbio dai cittadini, sull’argomento è intervenuto il responsabile tecnico-scientifico del Consorzio per la gestione dell’osservatorio ambientale Mauro Rotatori. «È stato un sollievo apprendere, tramite l'organo istituzionale ARPALazio, responsabile dei controlli lungo il nostro litorale che va da Tarquinia a Santa Severa, che la qualità delle acque dove è autorizzata la balneazione è effettivamente migliorata nell'ultimo anno. Questa notizia - dice - non può che rallegrarci e rassicurarci durante le nostre giornate trascorse al mare, perché è cruciale avere a disposizione dati affidabili e trasparenti.Dichiarazioni ambigue potrebbero infatti arrecare un danno d'immagine significativo, influenzando negativamente le decisioni di chi pianifica le vacanze estive. È essenziale ribadire che la valutazione dello stato delle acque deve essere condotta da enti competenti, utilizzando metodologie di campionamento e analisi che rispettino rigorosi criteri legislativi e tecnici che sono richiamati nell’apposito decreto emesso dal Presidente della Regione Lazio (n.T00063 del 12/04/2024). Solo in questo modo possiamo garantire la corretta tutela del mare, un bene comune prezioso per tutti noi fruitori».

L’IMPEGNO FUTURO PER LA TUTELA DEL MARE E DELLE ACQUE

Per Rotatori «l'Osservatorio è costantemente impegnato nel monitorare i dati e gli eventi che potrebbero minacciare la qualità del nostro mare, specialmente tramite l’app Marenostrumlazio dove è possibile consultare i risultati delle analisi effettuate dagli organi di controllo, verificare i tratti di costa in cui la balneazione è consentita e anche segnalare eventuali situazioni di pericolo. Questo impegno è fondamentale per preservare non solo il piacere delle nostre giornate estive, ma anche l'integrità ambientale a lungo termine di questa risorsa naturale così importante per la nostra comunità. Investire nella sorveglianza - ammonisce Rotatori - continua, anche mediante analisi integrative a quelle istituzionali, e nella trasparenza dei dati certificati, è essenziale per proteggere e valorizzare il nostro litorale, garantendo un ambiente sano e attraente per tutti coloro che ne godono e ne traggono beneficio, sia oggi che in futuro».

