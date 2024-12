TARQUINIA - Sta spopolando sui social per molte cose, ma anche per le sue rivisitazioni in chiave local di canzoni famose.

Con grade sorpresa per il territorio il giovane Marco Rosati, per IG @marcoidol_ ,è un ragazzo simpaticissimo che sta contribuendo a diffondere anche il nome di Tarquinia. Lo sottolineano dal network “Se Ami Tarquinia”: «Indovinate cosa ha inserito in “Amore Disperato di @achilleidol ?” Potete divertirvi a sentire la canzone nelle nostre stories. Ci siamo anche noi». “Al mare a Tarquinia ci andavo da adolescente...- canta Marco -...ci andavo a rimorchia e non portavo a casa mai niente....».

©RIPRODUZIONE RISERVATA