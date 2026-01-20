PHOTO
LADISPOLI – Altri ingressi in Forza Italia. Approda nel movimento azzurro Marco Pecorella, una figura di esperienza. Le sue competenze – afferma il segretario politico di Ladispoli Fabio Capuani - unite a qualità umane, rappresentano un contributo importante per il progetto politico di Forza Italia. Il suo ingresso conferma la volontà del partito di continuare a crescere accogliendo persone credibili, motivate, desiderose di migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini, condividendo valori e spirito di servizio».