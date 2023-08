RONCIGLIONE - Semplicità ed umiltà. Probabilmente sono prioprio queste, insieme ad un evidente e straordinario talento, le carte vincenti di Marco Mangoni, che si è appena concesso qualche giorno di relax nel suo paese di origine in compagnia di amici e familiari. Il “Re matto” è quindi tornato a casa, dopo molto tempo dall'ultima volta, causa i numerosissimi impegni (e successi) dell'ultimo anno che lo hanno portato, tra l'altro, a trionfare al festival di Sanremo e a sfiorare il podio all'Eurovision song contest. Stando a quanto si apprende, Mengoni non ha mancato di fare un salto al lago di Vico, dove è andato a pranzo. Il cantante ha ricevuto diversi attestati di stima e affetto da parte di fan e suoi concittadini e non si è sottratto ai selfie. «Marco Mengoni torna a Ronciglione come un ragazzo qualunque e va a pranzo al lago - commenta chi lo ha "avvistato" -. Concede un selfie a due bimbi dove appare sorridente come sempre. La sua semplicità e umiltà, ecco la sua forza, ecco ciò che lo rende veramente speciale e unico. Non seguo nessuno, non inseguo miti. Ma non posso che augurargli ogni bene».