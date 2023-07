CERVETERI - Erba alta, marciapiedi impraticabili e insetti vari che con il caldo rendono la vita difficile ai pedoni. Questa la situazione in cui versano diverse zone della città etrusca. «Siamo costretti a dover camminare in mezzo alla strada col rischio di essere investiti dalle auto», denuncia un residente.

Già nei mesi scorsi l’amministrazione comunale era intervenuta proprio per cercare di lasciare liberi i marciapiedi. E lo aveva fatto con un’ordinanza con la quale intimava ai proprietari di terreni di procedere alla pulizia soprattutto degli spazi comuni quali appunto strade e marciapiedi. Ma se da un lato l’amministrazione ha firmato l’ordinanza, dall’altra parte invece la stessa solerzia non dimostra di avere nel rispettarla. Sulla vicenda erano intervenuti anche i residenti della vicina frazione di Marina di Cerveteri dove sabato 15 alle 17 prenderà il via una mobilitazione generale per manifestare il loro disappunto sulle condizioni di degrado in cui versa il territorio.

