LADISPOLI - Rami degli alberi che toccano quasi per terra, erbacce e sterpaglie che invadono la carreggiata e soprattutto quel marciapiede che dovrebbe servire al passaggio dei pedoni. A denunciare la situazione in cui versa viale Europa sono i cittadini. «Invito chi di dovere a prendersi cura di questa strada», scrive un cittadino interpellando l’amministrazione comunale. Il rischio non è solo per i pedoni, ma ora, con l’arrivo della stagione calda, il pericolo incendi è dietro l’angolo.

