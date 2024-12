ALLUMIERE - "Che fine ha fatto una parte dei soldi pubblici previsti per il marciapiede che doveva arrivare al cimitero?" Questo l'interrogativo posto dai consiglieri di opposizione del comune di Allumiere Antonio Pasquini e Sante Superchi (gruppo Insieme per Allumiere) che criticano la maggioranza "per il marciapiede non realizzato".

"Perché fare il manto stradale solo su una parte di via Aldo Moro (ed allora perché non tutta?) e via Pierantozzi? (che ricordiamo si tratta di una strada privata), quando ci sono altre strade comunali messe molto peggio, con buche e lesioni che sembrano solchi d’aratro - proseguono i consiglieri Pasquini e Superchi - secondo noi, sarebbe necessario e più urgente fare la manutenzione del verde, dei giardini, dei marciapiedi, delle scale, dei parapetti e di tratti di strada fatiscenti e pericolosi.

Abbiamo a che fare con un’amministrazione priva di programmazione e completamente assente nel caos più assoluto. Fanno sempre scelte lontane dalle esigenze della comunità e vicino ai singoli".

©RIPRODUZIONE RISERVATA