VITORCHIANO - Affidate, al termine dell’iter amministrativo, le attività di sistemazione e ripristino del marciapiede al Pallone lungo la strada Sorianese.

Ne dà notizia l’amministrazione comunale di Vitorchiano.

«Eseguito inoltre, mercoledì 12 luglio - aggiungono dal Comune - il sopralluogo per definire gli ultimi dettagli tecnici per l’avvio dei lavori. Per gli stessi saranno anche utilizzate specifiche risorse erogate dal Ministero dell’Interno così come peraltro già anticipato ed illustrato in Consiglio Comunale».

«Un ulteriore impegno preso e mantenuto per continuare a crescere, un passo alla volta, tutti insieme», concludono dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ruggero Grassotti.