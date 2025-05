TOLFA - Picnic Musicali” 2025: Tolfa celebra il suo “Woodstock del jazz” tra natura, musica e convivialità. Si è svolta con successo, domenica 18 maggio in Comunali Macchiosi, la nuova edizione dei Picnic Musicali, l’iniziativa ideata e promossa dall’Aps Tolfa Jazz col patrocinio del Comune di Tolfa e il contributo di Città Metropolitana Roma Capitale.

L’evento ha confermato la sua formula vincente: una giornata immersiva tra musica dal vivo, natura, cultura e buon cibo, vissuta in uno scenario paesaggistico d’eccellenza, nel cuore dei Monti della Tolfa.

Un successo ben oltre le aspettative, tanto che molti partecipanti hanno definito l’esperienza “il Woodstock del jazz”, per l’atmosfera rilassata e armoniosa, dove la musica si è fusa con l’ambiente e con lo spirito della comunità.

Dalle prime luci del mattino, centinaia di persone, famiglie, appassionati, escursionisti hanno preso parte alle passeggiate naturalistiche guidate, alle attività per bambini, ai laboratori creativi, culminando nei due apprezzatissimi concerti: quello del Daniele Corvasce Gypsy Jazz Trio, che ha omaggiato Django Reinhardt, e quello dei frizzanti Conosci Mia Cugina?, che ha fatto ballare il pubblico con uno spettacolo swing dedicato agli anni ’30, ’40 e ’50.La vera delizia è stato il pranzo con protagonista l’acquacotta, un perfetto complemento all’atmosfera bucolica dell’evento; tutti i partecipanti hanno potuto apprezzare la qualità e la genuità dei prodotti gastronomici locali."Quello che abbiamo vissuto è lo spirito di Tolfa Jazz: un incontro autentico tra cultura e natura, tra generazioni e linguaggi diversi. La risposta del pubblico ci ha emozionato e ci conferma che è la direzione giusta: un festival che mette al centro la bellezza del territorio, la qualità musica. Ringraziamo i numerosi volontari che hanno lavorato con dedizione e passione”.

L’ iniziativa si è svolta nel pieno rispetto dell’ambiente, in coerenza con i principi della rete Jazz Takes The Green, promuovendo un modello di festival ecoconsapevole e sostenibile. Prossimo appuntamento: XVI edizione del Tolfa Jazz Festival, dal 17 al 20 luglio, attesi grandi nomi deljazz internazionale, per un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e di emozioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA