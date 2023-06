VITORCHIANO - Nella giornata di giovedì le utenze in di via Teverina, via Palombara, via Vagnozzi, via ponte vecchio, località Sodarella e zone limitrofe saranno interessate da alcune interruzioni momentanee del flusso idrico, necessarie per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, da parte di Talete SpA, finalizzati ad una riparazione all’altezza del Ponte Nuovo lungo via Teverina. Lo comunica l’amministrazione comunale, che spiega: «Per l’esecuzione dei lavori è stata emessa anche una specifica ordinanza per le necessarie modifiche alla circolazione stradale. Durante le attività la circolazione sul Ponte Nuovo sarà infatti interdetta e deviata attraverso località Sodarella».

Le interruzioni del flusso idrico si potranno verificare sin dalle 8,30 e dureranno il tempo strettamente necessario al completamento degli interventi.

«Cogliamo l’occasione - concludono dal Comune - per ricordare di provvedere sempre ad eseguire la segnalazione di guasto e/o disservizio direttamente al numero dedicato Talete al numero verde gratuito 800 226678 (Pronto intervento per la segnalazione di guasti ed emergenze sia sull'acquedotto che sulla fognatura).