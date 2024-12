CERVETERI – Nel mirino dell’opposizione ora ci finisce la gestione delle alberature. È critica la posizione del consigliere comunale d’opposizione Luigino Bucchi al termine della commissione dei Lavori pubblici. Tra i punti all’ordine del giorno appunto le radici dannose per la viabilità stradale sia centrali che periferiche come in prossimità della Pineta Statua a ridosso della via Aurelia al chilometro 32.500. La Cocciniglia starebbe devastando centinaia di piante. «Sono ormai necessari - scrive lo stesso Bucchi - quindi urgenti gli interventi da effettuarsi nei parchi pubblici cosi come è urgente sensibilizzare i cittadini per quanto riguarda le alberature dei privati per non vanificare il lavoro di salvataggio generale di quelli su proprietà comunale». Si è parlato anche delle strade sottoposte in aula a interrogazione e mozione tra cui via Furbara-Sasso, via degli Eucalipti e via Volterra a Marina di Cerveteri. A breve – è quanto risposto dalla maggioranza - riqualificate con la sostituzione dei pini che lasceranno il posto ad altri tipi di piante di dimensioni medio grandi. «Sarebbe opportuno però – incalzano Luigino Bucchi e l’altro consigliere di minoranza Gianluca Paolacci - quali altri provvedimenti verranno adottati per le arterie cittadine e le aree dove le alberature stanno creando non pochi problemi sia alla viabilità che alla sicurezza pubblica anche a causa dei numerosi rami che invadono le carreggiate stradali». Polemiche poi indirizzate al presidente della commissione. «Il dottor Galli – conclude Bucchi - ha deciso di togliermi la parola mentre stavo effettuabdo una domanda assolutamente legittima legata strettamente agli argomenti all’ordine del giorno. Un atteggiamento che non va verso una collaborazione tra maggioranza e minoranza. Ringrazio invece i colleghi commissari e gli assessori Appetiti e Luchetti per aver cercato di dare risposte esaustive sui vari argomenti come per la situazione cimitero del Sasso».

