ALLUMIERE - Nuova iniziativa della Croce Rossa Italiana di Allumiere e Tolfa. Il Comitato collinare presieduto da Giulia Bonamici, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Allumiere organizza per il 10 febbraio alle 14.30 un corso informativo gratuito sulle manovre salvavita pediatriche e sul sonno sicuro. Il corso mira a far conoscere ai partecipanti le manovre salvavita e la sequenza di base del lattante e del bambino in arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il secondo obiettivo che si prefiggono gli organizzatori è di far conoscere le raccomandazioni per creare un ambiente sano e sicuro in cui far dormire il proprio bambino volto a ridurre il rischio di SIDS e delle altre morti legate al sonno in bambini di età inferiore ad un anno. Il corso si terrà presso la ex scuola di La Bianca in via degli Orti. La presidente della Croce Rossa di Allumiere e Tolfa, Giulia Bonamici invita genitori, docenti, educatori e quanti sono i teressati a partecipare a questo importante corso per apprendere le giuste manovre di disostruzione pediatrica. Gli organizzatori ci tengono poi a precisare che «è gradita la prenotazione unicamente tramite messaggio su WhatsApp ai numeri 3403720991 (presidente della Cri Allumiere e Tolfa, Giulia Bonamici) o al 3496010735 (Maura Maffei)».

